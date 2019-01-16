«Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах

16.01.2019 19:15

Сегодня со второй половины дня жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о серьезном обострении ситуации на фронте. Об обстрелах и прилетах пользователи сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, с 15:00 до 16:00 были отчетливо слышны звуки прилетов в стороне неподконтрольной Яковлевки:

«Киевский: хорошо слышно через закрытые окна»

«С 15.00 до 16.00 штук 5 прилетов в стороне Яковлевки. Первый лег ближе к Гвардейке. Около 17.00 бахи в стороне ДАП, Спартак».

Кроме того, дончане отмечают, что в последние дни боевые действия обострились в районе ДАП, Спартака:

«Донецк Киевский проспект (Вильнюс) периодически громко с раскатом.15.47 д направление северное… задолбали. с 10 утра развлекаются… == ДК21 16−10 д концерт продолжается»

«Киевский проспект мощно так одиночный.+арта вдалеке слышна. направление северное… жесть.16.12 «

«сегодня громче, чем вчера, чего завтра ждать?..»

«Я не очень про это пишу. статистиика (но… дня три подряд. т. е. вечер и ночь. минуса в стороу Трудовские зачастили. Редкие и мощные. Пару дней назад и войнушка была минут на двадцать. Короче. Давно такого не было

«Макеевка. День, кілька годин- стрілянина, бік Яковлівка-Мінеральне. Кулемети та бахи (іноді, досить гучні). 15;24 навіть схоже на РСЗВ вдалені (?). Десь у 15:30 стихло».

Источник: https://donpress.com