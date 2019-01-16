Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»

16.01.2019 14:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»

Главари ОРЛО заявляют, что украинская армия якобы готовит очередную «провокацию», которая «повлекут за собой большие жертвы среди мирного населения ЛНР». Об этом заявил «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко.

Представитель ОРЛО отметил:

«В своем отчете наблюдатели миссии ОБСЕ указали информацию о двух квадратных деревянных коробках темно-зеленого цвета с присоединенными проводами, прикрепленным к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища недалеко от блокпоста вооруженных сил Украины. Военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов».

По его словам, взрыв Мироновского водохранилища якобы приведет к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение неподконтрольных Украине в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск. Марочко добавил:

» Это повлечет за собой большое количество жертв среди мирного населения, экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории Республики».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ЛНР, ВСУ, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх