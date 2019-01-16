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Архив - Донецкая область

Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине

16.01.2019 12:47
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Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине

Санкции наносят значительный удар по экономике России, и именно они вынудят РФ уйти из Донбасса.

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Он отметил, что точную дату принятия решения Москвы назвать сложно, однако именно санкции внесут решающий вклад в решение РФ покинуть Донбасс из-за тяжелых потерь, которые Россия получает из-за оккупации Донбасса, передает "Диалог.UA".

Он также отметил, что Украина не пойдет на компромисс с Москвой и по ситуации с Крымом, который может вернуться в Украину через десятки лет, как произошло восстановление суверенитета Прибалтики.

СМИ напоминают, что Россия получила пакет санкций в 2014 году после оккупации Крыма, вторжения на Донбасс и крушения малайзийского "Боинга", который сбили российские военные.

Ранее экс-посол Соединенных Штатов уведомил о том, чего на самом деле жаждет Российская Федерация.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война
 
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