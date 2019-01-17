Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"

17.01.2019 07:41

Главарь непризнанной "ДНР", ставленник Кремля Денис Пушилин снова накликал на себя гнев жителей Донецка. На этот раз он "прокололся" с инициативой по ДАП. В Сети дончане бурно обсуждают очередные несбыточные обещания Пушилина, передает "Диалог.UA".

16 января, вся Украина чтит память киборгов - бойцов АТО, которые аж 242 дня под непрерывным огнем врага мужественно держали оборону Донецкого аэропорта (ДАП). Военные ушли оттуда, когда террористы разгромили "последний бастион" - диспетчерскую вышку. В этот день предводитель террористов Пушилин пообещал отстроить ДАП вновь, что вызвало бурную реакцию дончан. Некоторые посмеялись над новым "фантастическим" обещанием главаря "ДНР", другие на него разозлились. Так, они напомнили, что у Донецка за 5 лет оккупации накопилось огромное количество проблем, которые Пушилин решать не собирается. Это, в частности, горы мусора, в которых погряз город. У "республики" даже на их уборку нет денег, не говоря уже о строительстве современного аэропорта. "А какая страна будет наши самолеты принимать", - задался вопросом один из комментаторов, назвав слова Пушилина "ересью". Многие, что примечательно, заподозрили главаря "ДНР" в неадекватности: "Скоро сам Наполеон в Донецке появится".