Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях

17.01.2019 13:43

Сегодня днем западная часть неподконтрольной Украине Горловки попала под обстрел. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР», пишет ДонПресс.

Представители ОРДО отметили:

«В Горловке на Глубокой обстрел. Почтальоны в укрытиях».

В «ведомстве» уточнили, что в зоне обстрела находится Единый центр связи «государственного» предприятия «Почта Донбасса».