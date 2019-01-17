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Названы потери НВФ за две недели 2019 года
17.01.2019 18:18
С начала текущего года в зоне ООС на Донбассе были убиты 30 членов НВФ и еще 27 получили ранения. Об этом сообщил на своей странице в соцсети офицер ВСУ Александр Штефан-Штирлиц, пишет ДонПресс.
Так, он отмечает, что за 15 дней в подразделениях НВФ было убито 30 человек и 27 получили ранения различной степени тяжести.
При этом только за минувшие сутки противник потерял 16 «военных:
1 армейский корпус
і «200»:
1 — 3 омсбр;
5 — 11 омсп;
1 — 100 омсбр;
4 — 9 ошпмп.
санитарные «300»:
3 — 11 омсп;
1 — 9 ошпмп.
2 армейский корпус .
«200»:
1 — 7 омсбр.
Теги: Донбасс, боевики, потери, НВФ
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