Главная / Новости / Донецкая область / По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
Последние новости раздела
- Названы потери НВФ за две недели 2019 года18:18
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери16:03
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку15:17
- Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях13:43
- Российские кураторы называют алко- и наркопотери в ОРДЛО "боевыми"13:38
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО13:17
- Известный ветеран АТО рассказал, за какой срок реально «зачистить» Донбасс12:33
По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
17.01.2019 13:17
Передовые подразделения украинской армии в ответ на обстрел грузовика ВСУ на Донбассе нанесли мощнейший удар по позициям "ДНР", в результате которого погибло как минимум 5 российских боевиков.
Видео огневого удара по позициям "ДНР" на своей странице в Фейсбуке опубликовал нардеп Дмитрий Тымчук - на 24 секунде виден мощнейший взрыв на горизонте, в результате которого, по всей вероятности, был подорван боекомплект российских наемников. Он отметил, что после обстрела военного "Урала" террористы атаковали ВСУ в окрестностях населенного пункта Жабуньки. Однако мощный встречный контрудар накрыл огнем позиции "ДНР", уничтожив не только технику боевиков, но и 5 наемников. Еще трое в результате огня были ранены.
Теги: Донбасс, погибли, боевики, взрыв, позиции
Читайте также:
- Боевики «ДНР» озвучили число своих потерь
- Подробности кошмарного обстрела Авдеевки: люди сгорают в машинах и получают ранения в домах
- На Донбассе за 4 дня перебили почти 40 оккупантов
- Ночью Донецк задыхался от дыма и содрогался от взрывов
- Командиры боевиков цинично лгут семьям погибших – разведка
- Украина передала "ЛНР" тела погибших боевиков
- Названы потери НВФ за две недели 2019 года18:18
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"16:49
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери16:03
- Цены взлетят: Жители Луганска обсуждают снос торговых рядов в районе Восточного рынка15:33
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку15:17
- Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях13:43
- Российские кураторы называют алко- и наркопотери в ОРДЛО "боевыми"13:38
- Без икон в машине водителей будут штрафовать19:12
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Выборы и торговая война. Угрозы для Украины в 201918:34
- Названы потери НВФ за две недели 2019 года18:18
- Пионтковский рассказал о планах Кремля по Украине: "Путин никогда не отстанет"17:53
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"16:49
- Фракция Оппозиционного блока покинула зал Верховной Рады16:33
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию