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«Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым
17.01.2019 17:24
Главарь «ДНР» Денис Пушилин прибыл с визитом в аннексированный Крым. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Пушилина, пишет ДонПресс.
Отмечается, что в ходе поездки Пушилин примет участие в мероприятиях по случаю 365-й годовщины Переяславской Рады и «Дня Республики». Кроме того запланирована встреча с «председателем Государственного Совета» оккупированного Крыма Владимиром Константиновым:
«В рамках визита предстоит решить ряд важных вопросов, которые, надеюсь, начнут новый этап в развитии отношений между Республикой Крым и Донецкой и Луганской Народными Республиками».
Теги: Донбасс, вопрос, Крым, ДНР, Пушилин
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