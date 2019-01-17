«Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым

17.01.2019 17:24

Главарь «ДНР» Денис Пушилин прибыл с визитом в аннексированный Крым. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Пушилина, пишет ДонПресс.

Отмечается, что в ходе поездки Пушилин примет участие в мероприятиях по случаю 365-й годовщины Переяславской Рады и «Дня Республики». Кроме того запланирована встреча с «председателем Государственного Совета» оккупированного Крыма Владимиром Константиновым:

«В рамках визита предстоит решить ряд важных вопросов, которые, надеюсь, начнут новый этап в развитии отношений между Республикой Крым и Донецкой и Луганской Народными Республиками».