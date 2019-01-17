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Российские кураторы называют алко- и наркопотери в ОРДЛО "боевыми"
Участников незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР", умирающих от алкоголизма или наркотиков, кураторы из России причисляют к "боевым потерям". Координаторы группы "Информационное сопротивление" сообщают о тотальном алкоголизме и наркомании в рядах бандформирований "Л/ДНР".
Речь идет о том, что в последние месяцы боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" несут крупные летальные потери на почве алкогольного и наркотического опьянения. "Существенное увеличение количества огнестрельных ранений среди военнослужащих 1-го и 2-го АК вследствие употребления ими алкогольных и наркотических веществ, а также значительный рост количества суицидов", - пишут в "ИС". Специалисты отмечают, что российское командование фиксирует такие случаи как "боевые потери". "Российское оккупационное командование для сокрытия реальной ситуации в подчиненных частях и подразделениях приняло решение классифицировать такие случаи как “боевые потери”", — указано в сообщении.
Теги: Донбасс, наркотики, алкоголь, боевики, потери, ОРДЛО
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