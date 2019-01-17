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В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО
Во временно оккупированной Горловке из-за гигантских сосулек, на «капитально отремонтированных крышах» массово рушатся козырьки и навесы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Горловки, проживающие на улице Пушкинской, пострадали не только от летних ливней, после которых им в течение полугода «ремонтировали крыши», но и продолжают страдать от образовавшихся гигантских сосулек, которые падают и разбивают козырьки над входами в помещения.
Горловчане подтверждают свои слова не только фото, но и видеосъемкой. Однако, городские «власти» не торопятся предпринимать какие-либо меры. Разве что, повесили объявления «Осторожно сосульки» и в подконтрольных пабликах размещают памятки, как не попасть под удар сосульки.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Это ул. Пушкинская. Это там где был сделан капремонт крыш летом 2018г. А чего вы ещё ожидали? Сами напоскудили с ремонтом крыш, а теперь удивляетесь. Инженеры-строители ответьте пожалуйста на вопрос: «При Хрущёве строили эти „хрущёвки“ и как вы думаете, для чего по краям крыш был маленький металлический заборчик?» В интернете есть ответ и можете сами найти и почитать. Оказывается что заборчик или как его называют «ограждение», было совсем не для дураков желающих свалиться с крыши...»,
«На Пушкинской 27 сосульки до 2х метров, и по всей улице очень весело, а козырьки просто смешные»,
«Ребята… на подъездах есть бумаженции " осторожно сосульки" – осведомлён — значит вооружён...))) Су*а цирк».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, крыша, обвал
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