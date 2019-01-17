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Архив - Донецкая область

В МинВОТ назвали число квартир, полученных переселенцами в прошлом году

17.01.2019 21:56
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В МинВОТ назвали число квартир, полученных переселенцами в прошлом году

116 квартир приобретено для переселенцев из неподконтрольной территории Донбасса в прошлом году.

Об этом заявила начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха, передает donpress.com.

В ходе пресс-конференции «Результаты деятельности МТОТ в 2018 году» она отметила:

«Приобретено 116 квартир для ВПЛ в Мариуполе, Родинском, Золотом, Попасной, Великой Новоселке, Покровске, Лимане и Кривом Роге. Для этого привлечено 54,8 млн грн».

Кроме того, в МинВОТ отметили, что временным жильем обеспечено более 400 переселенцев.

В целом, по данным Минсоцполитики, по состоянию на 14 января 2019 года в Украине взято на учет 1 512 303 переселенцев из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Следовательно, жильем (приобретенным и выделенным временным) обеспечены чуть больше 0,034% нуждающихся.



Теги: Донбасс, квартиры, жилье, переселенцы, ВПЛ, Минсоцполитики, МинВОТ
 
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