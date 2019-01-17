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Архив - Донецкая область

В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах

17.01.2019 17:36
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В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах

Для того чтобы проголосовать, необходимо обратиться в отделение органов Госреестра избирателей и указать адрес участка
В Министерстве по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий рассказали, каким образом жители временно оккупированных территорий смогут проголосовать на президентских выборах в 2019 году. Об этом рассказала начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Ирина Калупаха, передает РБК-Украина.
"Я могу констатировать тот факт, что сейчас чрезвычайно упрощенная процедура изменения избирательного адреса на время голосования. Избиратели должны появиться с паспортом в отделение и подать заявление", - рассказала она.
Так, для того чтобы проголосовать, необходимо с заявлением обратиться в отделение органов Государственного реестра избирателей и указать адрес избирательного участка, где вы хотите проголосовать, рассказала она.
Подать заявление о временном изменении места голосования нужно не позднее, чем за пять дней до даты проведения выборов.



Теги: Донбасс, голосование, выборы президента, оккупация
 
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