В Сети высмеяли мусорный коллапс в "ДНР": "Украинские ДРГ на мусоровозах"

17.01.2019 22:40

Жители ОРДЛО жалуются на то, что оккупационные власти уже неделю не вывозят мусор, который невероятно воняет и занимает кучу места во дворах.

О мусорном коллапсе рассказал на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский, показав соответствующие скриншоты с жалобами жителей Алчевска и Донецка, передает "Диалог.UA".

Коммунальщики в оккупированных городах уже неделю не удосуживаются убрать мусор, который не дает нормально жить горожанам. Журналист пишет, что уже сами жители "ДНР" высмеивают "республику" и пропагандистов. "Украинские ДРГ на мусоровозах", - смеется Казанский, отметив, что они не только ведут обстрелы по Донецку, но и подбрасывают мусор во дворы.