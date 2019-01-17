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ВСУ уничтожили 30 террористов армии РФ, десятки раненых: подробности боев с силами ООС
17.01.2019 19:49
2019 год для наемников России на Донбассе начался с колоссальных потерь. Оккупанты ежедневно теряют в живой силе.
У боевиков много не только "200-х", но и "300-х". Так, с начала 2019 года по официальным данным потери боевиков на Донбассе составили 30 человек убитыми и 27 ранеными.
Такие цифры в своем Facebook аккаунте привел офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает dialog.ua.
Только за минувший день 16 января потери оккупантов составили 16 человек.
"Ликвидированы пятеро боевиков. Еще трое оккупантов, по данным украинской разведки, получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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