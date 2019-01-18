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Архив - Донецкая область

Донбасская линия разграничения: появились новые данные об очередях и пересечении

18.01.2019 08:47
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Донбасская линия разграничения: появились новые данные об очередях и пересечении

Более 300 авто скопилось сегодня, 18 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Утром на въезд и выезд на КПВВ находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/50;
«Марьинка» - 50/70;
«Новотроицкое» - 30/40;
«Гнутово» - 20/40.
За минувшие сутки, 17 января, через КПВВ последовало 40000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 9280 человек и 945 транспортных средств;
«Марьинка» - 8535 человек и 1290 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7670 человек и 1215 транспортных средств;
«Гнутово» - 4450 человек и 940 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10095 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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