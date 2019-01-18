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Главари ОРДЛО объявили о начали военных учений «исключительно оборонительного характера»

18.01.2019 13:29
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Главари ОРДЛО объявили о начали военных учений «исключительно оборонительного характера»

Главари ОРЛО И ОРДО Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о проведении военных учений подразделений НВФ, которые якобы носят «исключительно оборонительный характер».

Об этом сообщают подконтрольные НВФ СМИ, передает donpress.com.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин отметил:

«Принимая во внимание характер действий Украины, считаю, что плановые учения Народной милиции ДНР, которое носят исключительно оборонительный характер, станут залогом укрепления обороноспособности Республики и поднятия морального духа наших бойцов».

В свою очередь главарь «ЛНР» Пасечник поддержал Пушилина и отметил:

«Я по-прежнему считаю, что единственный способ прекратить конфликт — это Минский процесс. Но мы должны быть готовы, в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева. В связи с чем мы считаем логичным проведение на нашей территории плановых военных учений. Они будут носить исключительно оборонительный характер».



Теги: Донбасс, Минск, СМИ, оборона, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник, НВФ, военные учения
 
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