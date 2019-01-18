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Летательный аппарат, гаубицы, танки: миссия ОБСЕ раскрыла вражескую технику на Донбассе
Миссия подробно рассказала о своих наблюдениях на временно оккупированных территориях.
В отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) говорится о выявленных на захваченных боевиками территориях востока Украины гаубицах и танках.
Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на официальный сайт ведомства. По данным за период с 19.30 15 января по 19.30 16 января, миссия продолжила мониторить отвод техники, предусмотренной Минским меморандумом. Миссия обнаружила также вооружение, размещенное по определенным линиям для его отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.
Напомним, глава Министерства обороны Степан Полторак заявил, что за период действия военного положения на распоряжение Вооруженных сил Украины поступило рекордное количество оружия. Длился данный режим всего один месяц. Кроме того, один защитник Украины в результате вражеских провокаций ранен.
Ряды армии РФ снова поредели, потери оккупантов с начала суток уточняются.
Теги: Донбасс, оружие, ОБСЕ, боевики, потери, ВСУ, Минобороны, Полторак
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