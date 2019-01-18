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Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе. ВИДЕО

18.01.2019 10:31
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Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе. ВИДЕО

Житель Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», продемонстрировал внешнее состояние города Донецка и дорог. Блогер отмечает, что совершал поездку по городу на автомобиле 6 января и снимал все на видеорегистратор, пишут Донецкие новости.
«Вы увидите дороги по центральным улицам Донецка, а именно Ворошиловский, Ленинский, Кировский, Петровский районы... В этом году зима в Донецке радует своим снегом. Как всегда, спасибо коммунальным службам за их нелегкую работу в поддержку чистоты в нашем городе», – анонсировал дончанин.
Он акцентировал, что старался показать «все, как есть на самом деле».
Подписчики блогера по-разному отреагировали на увиденное. Лишь единицы заметили «уютный город».
Большинство же акцентировали на «безлюдье», «пустынности» некогда города-миллионника:
«Как-то мрачно и жутко»;
«Но тут ситуация лучше будет, чем с Южной Осетией, хоть что-то есть»;
«Город пустой!»;
«Где люди этого города-миллионника?»;
«Шел пятый год безбендерщины».
«Город, где живешь, всегда кажется лучше других», – парирует «Виконста».



Теги: Донецк, Донбасс, улица, центр, январь
 
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