«Навеки с РФ»: в Крыму пообещали поддержать «развитие ЛДНР»

18.01.2019 19:02

В оккупированном Симферополе сегодня состоялся митинг по случаю 365-й годовщины Переяславской Рады, в ходе которого приняли «резолюцию» о поддержке ОРДЛО.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главаря «ДНР», передает donpress.com.

У Пушилина отметили:

«Торжественное мероприятие завершилось принятием резолюции, в которой участники торжественного мероприятия заявили о поддержке Республикам Донбасса».