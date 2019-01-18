Названо число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» с начала 2019 года

18.01.2019 19:18

Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут потери в живой силе в виде убитых и раненых.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут серьезные потери в живой силе.

Как сообщают источники со ссылкой на данные разведки, за 15 дней 2019 года ликвидированы 30 боевиков и 27 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, за минувшие сутки ликвидированы 11 боевиков «ДНР» и 1 боевик «ЛНР», а также ранены 4 боевика «ДНР».