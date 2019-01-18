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«Не стало «Ханта»: в соцсети публикуют фото погибшего члена НВФ из Иркутска

18.01.2019 15:57
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«Не стало «Ханта»: в соцсети публикуют фото погибшего члена НВФ из Иркутска

В социальных сетях участники НВФ ОРДО сообщают о гибели российского наемника, воевавшего на стороне подразделений «ДНР» Куркина Евгения Васильевича, известного по позывному «Хант».Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, пишет ДонПресс.
Погибший «Хант» родился в российском городе Иркутске 13 июня 1975 года. По словам сослуживцев и близких Куркина, он скончался 15 или 16 декабря 2018 года вероятно, на территории России по неизвестной причине. Данные о погибшем участнике НВФ есть в базе сайта «Миротворец».



Теги: Донбасс, Иркутск, боевик, ДНР, погиб
 
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