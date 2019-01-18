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"Піони" в ООС: Як ЗСУ вчаться знищувати ворогів

18.01.2019 12:12
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"Піони" в ООС: Як ЗСУ вчаться знищувати ворогів

"Піон", потужна гармата, перевірена часом і боями, і сьогодні стоїть на озброєнні українських артилеристів, які активно навчаються працювати з нею
Відео таких навчань оприлюднив прес-центр ООС, передає Depo.ua.
Самохідна установка стріляє снарядами калібру 203,7 мм та здатна уражати цілі противника на відстані від 8,4 до 47,5 км.
Ця САУ може стріляти не тільки осколочно-фугасними та фугасними снарядами. Свого часу вона розроблялася для ураження ворожої сили ядерним пострілом.
Однак жодна високотехнічна зброя не здатна працювати без кваліфікованого персоналу. Тому навчання, як планові так і позапланові для хлопців, що обслуговують "Піони" - справа звичайна.
Українські артилеристи зі складу Об'єданих сил, навіть знаходячись в районі відведення, не втрачають марно час. Майже щоденно вони удосконалюють свої навички, працюють над підвищенням боєздатності свого підрозділу та завжди готові до виконання поставленого завдання.



Теги: Донбасс, уничтожение, враг, ВСУ, ООС
 
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