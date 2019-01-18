В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"

18.01.2019 07:31

Более менее нормальная ситуация на КПП "Станица Луганская", на блокпостах в "ДНР" творится сущий ад. Сегодня, 17 января, в ОРДО на пунктах пропуска остались ночевать сотни людей, под открытым небом стоит огромное количество автомобилей.

Если учесть морозные ночи, людям придется несладко, передает "Диалог.UA".

Взбешенные такой ситуацией люди хотят вызвать на блокпосты Пушилина, который ранее с пеной у рта обещал поспособствовать "рассасыванию" огромных очередей.

Больше всего очередей наблюдается на Марьинском, Мариупольском и Бахмутском направлениях. По словам очевидцев, людей здесь перестали пропускать без всяких объяснений еще до закрытия блокпостов. К примеру, на Бахмутском направлении сегодня не смогли проехать примерно 70 автомобилей: Как сообщают очевидцы, не сумели пересечь блокпост и более ста пеших. Остались ночевать люди и на Марьинском направлении "В 20:00 проехали с Украины- с ночевкой в сторону Курахово остались: льготы 10 машин, основная 40", "Стояли с 13.45 на Волноваху до 17.30 ночующих осталось машин 70. Завтра будет "весело", - рассказывают очевидцы.

"Это ад, подохнуть можно на этих блокпостах", "Надо Пушилину хоть ночь здесь постоять, может, и сдвинется дело с мертвой точки", – говорят свидетели блокпостовского беспредела.