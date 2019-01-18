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В Донецке сокращается ассортимент в продуктовых магазинах
18.01.2019 09:49
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в супермаркетах и продуктовых магазинах резко сокращается ассортимент товаров.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Дончане рассказывают, что в супермаркетах и продуктовых магазинах временно оккупированного Донецка резко сокращается ассортимент и качество предлагаемых продуктов. Единственное, чего много – алкоголя сомнительного качества.
Вот что рассказывают дончане в соцстеях:
«Ассортимент в донецких магазинах все скуднее и скуднее… Так скоро придем к мечте в…ка — «хлеб-колбаса-водка»… Водки и правда, хоть залейся!»,
«Шмурдяк»,
«Колбаса такая же...»,
«И жизнь..».
Теги: Донецк, Донбасс, алкоголь, магазин, супермаркет, продукты, товар, соцсети
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