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Архив - Донецкая область

В ОРДО 21 января приостановят теле- и радиовещание

18.01.2019 20:20
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В ОРДО 21 января приостановят теле- и радиовещание

21 января телерадиовещание будет временно приостановлено по всей неподконтрольной Украине территории Донецкой области в связи с ежеквартальной профилактикой оборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе так назывемого «министерства связи ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«С 02:00 до 12:00 21 января будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования ГП „Радиотелевизионный передающий центр“»

Отмечается, что на время профилактики по всей территории ОРДО будет приостановлено эфирное вещание.



Теги: Донбасс, Донецкая область, телевидение, оборудование, профилактика, ДНР
 
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