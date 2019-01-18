В ОРДО 21 января приостановят теле- и радиовещание

18.01.2019 20:20

21 января телерадиовещание будет временно приостановлено по всей неподконтрольной Украине территории Донецкой области в связи с ежеквартальной профилактикой оборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе так назывемого «министерства связи ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«С 02:00 до 12:00 21 января будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования ГП „Радиотелевизионный передающий центр“»

Отмечается, что на время профилактики по всей территории ОРДО будет приостановлено эфирное вещание.