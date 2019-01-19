- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию16:40
- В Макеевке на пятиэтажке обрушилась крыша14:15
- Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники 12:15
- СММ ОБСЕ заметили в неподконтрольном Донецке ЗРК «Стрелу»12:00
- На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски10:30
- Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы 10:15
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины09:15
- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
Ситуация критическая: В «ДНР» признали бардак на пунктах пропуска
На контрольно-пропускных пунктах (КПП) «ДНР» у линии разграничения сложилась кризисная ситуация. Об этом сегодня, 18 января, заявил «депутат ДНР» Сергей Сверчков, передают местные интернет-издания.
«На сегодняшний день в ДНР сложилась кризисная ситуация, связанная с процессом передвижения населения через контрольные пункты въезда-выезда. В ДНР из-за ограниченного финансирования, нехватки кадрового состава ситуация на КПП с каждым годом усугубляется и сегодня является критичной, что приводит к возрастанию социальной напряженности», – отметил он.
Также он назвал трудности, с которыми сталкиваются пересекающие линию разграничения со стороны «ДНР»: «Первые автобусы (регулярные отправления), которые приезжают на эти КПП, привозят пассажиров за час до открытия пункта пропуска, и люди сидят в автобусах, ждут их открытия. После начала работы КПП все наблюдают следующую ситуацию: запускаются микроавтобусы, за шлагбаум, у которых нет ни единого разрешительного документа по предоставлению пассажирских услуг, а у многих и свидетельства о государственной регистрации в МДС («министерстве доходов и сборов», – ред.). В течении всего дня они возят граждан от "ноля" до наших КПП и в обратном направлении, т. е. наш КПП – "ноль". Суммы за проезд – от 100 до 200 руб. (82-84 грн по местному курсу валют, – ред.) за то, чтобы 3-5 км проехать в данном микроавтобусе, дабы не идти пешком».
Сверчков также констатировал, что официальные (рейсовые) автобусы специально задерживаются на КПП длительное время. «Сейчас это 4-5 часов, люди устают ждать и пешим ходом переходят через пункт пропуска, где их и ждут эти микроавтобусы. То есть имеем искусственное создание очереди с такой целью, чтобы наибольшее количество граждан воспользовались услугами "перевозчиков" или были вынуждены оплатить "льготную очередь", если они пересекают КПВВ на личном транспорте», – отметил «депутат» .
Помимо прочего, он утверждает, что не все пассажиры, официально купившие билеты в кассах автовокзалов, могут добраться до конечного пункта. «По приезду на КПП "Александровский" погранслужба "выгоняет" из салона автобуса людей, у которых билеты со стоячими местами. Данных людей после прохождения паспортного контроля больше в автобус не пускают, они вынуждены пользоваться подвозом до "ноля" другими автобусами», – добавил Сверчков.
По его словам, с началом 2019 года ситуация усугубилась, и в «настоящее время доведена до критического состояния».
Как сообщалось ранее, сегодня вечером, 18 января, на КПП «ДНР» «Александровка» (Каргил) проехали не все автомобили, люди остались ночевать на линии разграничения.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, пункт пропуска, КПП
- Новые правила пересечения линии соприкосновения в зоне АТО: упрощение или удушение?
- На Донбассе пункт пропуска "Майорск" и одноименный поселок остались без света
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 декабря
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров
- Возле Мариновки в снегу стоит автобус с пассажирами. Помощи нет
- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию16:40
- В Макеевке на пятиэтажке обрушилась крыша14:15
- Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники 12:15
- СММ ОБСЕ заметили в неподконтрольном Донецке ЗРК «Стрелу»12:00
- На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски10:30
- Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы 10:15
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины09:15
- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья20:16
- В Украине ударят морозы: синоптики обещают серьезное похолодание19:55
- В штабе ООС рассказали о работе КПВВ19:40
- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Украине заработал закон о буллинге19:01
- "Правый сектор" сделал важное заявление: "У Беларуси в войне с Россией появился грозный союзник"18:45
- «Укрзализниця» резко подняла цены на бронь билетов18:30
- В Украине намерены изменить правила получения прав: что ждет будущих водителей18:14
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Климкин: Ведем переговоры о безвизе еще с 22 странами17:20
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Последний в аэропорту: «Киборг» Анатолий Свирид о себе и подвиге побратимов17:20
- Крещенский сочельник 18 января: традиции этого дня16:36
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"