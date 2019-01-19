Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины

19.01.2019 09:15

Около пяти часов занимает сейчас автобусная поездка из Донецка в Луганск при том, что расстояние между городами – 165 км.

Люди, вынужденные преодолевать этот маршрут рассказали в сюжете Радио Свобода, что на "границе" между "ДНР" и "ЛНР" так называемые "пограничники" и "таможенники" проверяют и досматривают пассажиров похлеще, чем это делается на международных пунктах пропуска, передает "Диалог.UA".

Чтобы попасть из одной "столицы" в другую, приходится вытерпеть очень унизительную процедуру, во время которой у человека не только проверяют документы, но еще и снимают отпечатки пальцев и делают его фото в профиль и в анфас – как для картотеки преступников. И все это при том, что еще в прошлом году так называемые "главы" "республик" обещали, что "границы" сначала станут чисто символическими, а потом и вовсе исчезнут. Но ничего подобного не произошло.

Хотя немало жителей и Донецка и Луганска не видят в этой "границе" никакого практического смысла и выступают за ее ликвидацию. Но главари боевиков - иного мнения.

Вернее, даже не они, а их российские хозяева. Кстати, они у Пушилина и Пасечника – разные. Последнего аналитики считают креатурой ФСБ, а Пушилина – ставленником путинского советника Владислава Суркова. То есть, каждая "республика" - вотчина определенной российской околовластной группировки.

И группировки эти никогда не помирятся. Потому неудивительно, что из "объединительной инициативе" в итоге получился пшик.





Да и Кремль не горит желанием инициировать объединительный процесс. Там просто не знают, как быть с обузой в виде двух трехбуквенных недогосударств.

А страдают от этого простые люди, которых "пограничники" и "таможенники" используют просто, чтобы покуражиться, самоутвердиться.

Один из аналитиков, комментировавших в сюжете ситуацию с "границей" метко заметил, что в 2014 году донбасские колаборанты, выступая за "свободу от Украины", нажили себе с появлением "народных республик" множество проблем, о которых ранее даже не подозревали.

В том числе и "границу" между Донецком и Луганском.



Источник: www.dialog.ua