- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию16:40
- В Макеевке на пятиэтажке обрушилась крыша14:15
- Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники 12:15
- СММ ОБСЕ заметили в неподконтрольном Донецке ЗРК «Стрелу»12:00
- На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски10:30
- Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы 10:15
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины09:15
- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
Около пяти часов занимает сейчас автобусная поездка из Донецка в Луганск при том, что расстояние между городами – 165 км.
Люди, вынужденные преодолевать этот маршрут рассказали в сюжете Радио Свобода, что на "границе" между "ДНР" и "ЛНР" так называемые "пограничники" и "таможенники" проверяют и досматривают пассажиров похлеще, чем это делается на международных пунктах пропуска, передает "Диалог.UA".
Чтобы попасть из одной "столицы" в другую, приходится вытерпеть очень унизительную процедуру, во время которой у человека не только проверяют документы, но еще и снимают отпечатки пальцев и делают его фото в профиль и в анфас – как для картотеки преступников. И все это при том, что еще в прошлом году так называемые "главы" "республик" обещали, что "границы" сначала станут чисто символическими, а потом и вовсе исчезнут. Но ничего подобного не произошло.
Хотя немало жителей и Донецка и Луганска не видят в этой "границе" никакого практического смысла и выступают за ее ликвидацию. Но главари боевиков - иного мнения.
Вернее, даже не они, а их российские хозяева. Кстати, они у Пушилина и Пасечника – разные. Последнего аналитики считают креатурой ФСБ, а Пушилина – ставленником путинского советника Владислава Суркова. То есть, каждая "республика" - вотчина определенной российской околовластной группировки.
И группировки эти никогда не помирятся. Потому неудивительно, что из "объединительной инициативе" в итоге получился пшик.
Да и Кремль не горит желанием инициировать объединительный процесс. Там просто не знают, как быть с обузой в виде двух трехбуквенных недогосударств.
А страдают от этого простые люди, которых "пограничники" и "таможенники" используют просто, чтобы покуражиться, самоутвердиться.
Один из аналитиков, комментировавших в сюжете ситуацию с "границей" метко заметил, что в 2014 году донбасские колаборанты, выступая за "свободу от Украины", нажили себе с появлением "народных республик" множество проблем, о которых ранее даже не подозревали.
В том числе и "границу" между Донецком и Луганском.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, оккупация, ДНР, ЛНР
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"
- Бывший псевдомэр Донецка Мартынов показал, как грабит город
- "У нас не Луганск": опальный террорист предрек "реки крови" в "ДНР"
- Российская оккупация погрузила Донбасс во тьму
- В Донецке из офиса «Феникса» вывозят оборудование
- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию16:40
- В Макеевке на пятиэтажке обрушилась крыша14:15
- Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники 12:15
- СММ ОБСЕ заметили в неподконтрольном Донецке ЗРК «Стрелу»12:00
- На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски10:30
- Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы 10:15
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины09:15
- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья20:16
- В Украине ударят морозы: синоптики обещают серьезное похолодание19:55
- В штабе ООС рассказали о работе КПВВ19:40
- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Украине заработал закон о буллинге19:01
- "Правый сектор" сделал важное заявление: "У Беларуси в войне с Россией появился грозный союзник"18:45
- «Укрзализниця» резко подняла цены на бронь билетов18:30
- В Украине намерены изменить правила получения прав: что ждет будущих водителей18:14
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Климкин: Ведем переговоры о безвизе еще с 22 странами17:20
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Последний в аэропорту: «Киборг» Анатолий Свирид о себе и подвиге побратимов17:20
- Крещенский сочельник 18 января: традиции этого дня16:36
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"