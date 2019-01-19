- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию16:40
- В Макеевке на пятиэтажке обрушилась крыша14:15
- Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники 12:15
- СММ ОБСЕ заметили в неподконтрольном Донецке ЗРК «Стрелу»12:00
- На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски10:30
- Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы 10:15
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины09:15
- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники
Бойцы ООС сбили на Донбассе китайский дрон, который оккупанты кустарно переделали в ударный. Видео поверженной техники оккупанта обнародовали в Facebook, передает "Диалог.UA".
Оккупанты послали китайский дрон на позиции 93-й ОМБр ВСУ Холодный Яр. Однако бойцы ООС не дали врагу и шанса - беспилотник был быстро сбит. "Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой.
Кустарным способом они приделали к дрону переработанный осколочный выстрел ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", - рассказали в ВСУ, уточнив, что БПЛА уже был неоднократно ремонтирован ранее, некоторые его детали взяты из старых мобильных телефонов. Враг пытался сбросить боеприпас на позиции пехоты с небольшой высоты.
"Подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ", - заверили бойцы 93-й ОМБр.
Важно отметить, что российские наемники, помимо Донбасса, активно участвуют в сирийской войне. Именно там, вероятно, они и научились приемам террористов с беспилотниками. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что ВСУ мастерски "расправились" с дронами-шпионами врага: появились мощные кадры учений.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, ИГИЛ, ООС
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали
- Гиркин сообщил о поражении "ДНР" под Горловкой - боевики могут потерять контроль над Дебальцево
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Порошенко создал в Счастье военно-гражданскую администрацию16:40
- В Макеевке на пятиэтажке обрушилась крыша14:15
- Враг использовал против ВСУ тактику ИГИЛ и ХАМАС, но встретил отпор, - появились кадры поверженной техники 12:15
- СММ ОБСЕ заметили в неподконтрольном Донецке ЗРК «Стрелу»12:00
- На Донбассе нашли тела двух военных: убивали зверски10:30
- Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы 10:15
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины09:15
- «Минздрав ДНР» планирует обеспечить служебным жильем медиков08:15
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья20:16
- В Украине ударят морозы: синоптики обещают серьезное похолодание19:55
- В штабе ООС рассказали о работе КПВВ19:40
- У главаря «ДНР» Пушилина обострилась «мания преследования»19:20
- В Украине заработал закон о буллинге19:01
- "Правый сектор" сделал важное заявление: "У Беларуси в войне с Россией появился грозный союзник"18:45
- «Укрзализниця» резко подняла цены на бронь билетов18:30
- В Украине намерены изменить правила получения прав: что ждет будущих водителей18:14
- В Горловке отметили Крещение17:52
- Климкин: Ведем переговоры о безвизе еще с 22 странами17:20
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ученые выяснили, откуда берется шизофрения09:45
- Железные леди: самые сильные женщины по знаку Зодиака08:45
- Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы07:12
- Последний в аэропорту: «Киборг» Анатолий Свирид о себе и подвиге побратимов17:20
- Крещенский сочельник 18 января: традиции этого дня16:36
- Дорогие сыры являются подделкой! Эксперты выявили самые фальсифицируемые продукты13:10
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"