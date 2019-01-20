Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта

20.01.2019 21:33

На оккупированном Донбассе представители РФ проводят агитацию местного населения с призывом получать российские паспорта. Соответствующими действиями Россия фактически взяла на себя ответственность за военные действия на Донбассе. Как передает replyua.net, об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Недавно там был некий Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса. Об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют», – сообщил представитель омбудсмена.

Он считает, что людей планируют втянуть в политическую манипуляцию и в военный конфликт. Суть основного посыла заключается в том, что РФ подобными действиями взяла себя ответственность в войне на Донбассе, хотя отказывается это признавать. Вместе с тем, Лысянский считает, что наша страна в дальнейшем будет защищать своих граждан и отстаивать их всеми средствами.