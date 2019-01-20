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Архив - Донецкая область

Астемир, Велиса, Минайа: в «ДНР» детей называют редкими именами

20.01.2019 11:58
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Астемир, Велиса, Минайа: в «ДНР» детей называют редкими именами

На территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области новорожденными детей стали называть редкими и экзотическими именами. Об этом сообщает «минюст ДНР».
Там утверждают, что новорожденных мальчиков в 2018 называли Антип, Астемир, Валиш, Варлам, Гектор, Ермил, Есений, Доминик, Кир, Кани-Фрат, Маркус, Никодим, Пантелеймон, Святозар, Серафим, Султан, Тамирлан, Ярмаш.
Девочек – Айрис, Алекса-Ангелина, Барислава, Велиса, Дани-Элла, Данелия, Домикия, Жейлин, Ильвина, Кая, Кирианна, Кирия, Минайа, Тэя, Эсмира, Юнона.
Как сообщалось ранее, в 2018 году в «ДНР» родилось на 54% меньше детей, чем в 2013-м и на 55% меньше, чем в 2012-м.

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, дети, новорожденный, ДНР
 
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