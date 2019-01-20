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Архив - Донецкая область

Что боевики «ДНР» вывезли через Успенку в 145 тентованных грузовиках с прицепами

20.01.2019 08:44
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Что боевики «ДНР» вывезли через Успенку в 145 тентованных грузовиках с прицепами

Боевики «ДНР» и российские оккупанты продолжают вывозить через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка с временно оккупированных территорий Донецкой области неизвестные грузы в тентованных грузовиках с прицепами. Всего за два дня выехало 145 тентованных грузовиков.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«17 января примерно за 45 минут наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 64 тентованных грузовика с прицепами, а также 5 автоцистерн (в соответствии с маркировкой перевозивших газ; с табличками «ДНР»). Наблюдатели также видели, что в Украину въехал 1 грузовик и 15 автомобилей, а также вошли 20 пешеходов (мужчины и женщины разного возраста).
18 января в течение примерно 1 часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле Успенки команда СММ видела, что в Украину въехали 52 автомобиля. Члены патруля Миссии видели, что в очереди на выезд из Украины стоял 1 автобус и 81 тентованный грузовик».



Теги: Донбасс, грузовик, граница, ОБСЕ, ДНР, боевики, пункт пропуска, грузы
 
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