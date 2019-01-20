Донбасская линия разграничения: утром 20 января самые большие очереди были у КПВВ «Марьинка»

20.01.2019 08:52

Сегодня, 20 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 265 авто.

Все КПВВ работают, согласно зимнему графику, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. И на всех – очереди.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/30;

«Марьинка» - 50/60;

«Новотроицкое» - 30/40;

«Гнутово» - 10/15.