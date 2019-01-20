Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото

20.01.2019 18:39

Оккупированные Донецк, как и все оккупированные территории, РФ продолжают превращать в свалку.

Так, сегодня, 20 января в сети интернет местные жители публикуют фото, на которых отчетливо видна ситуация с уборкой бытового мусора.

Как отмечают местные жители оккупированного Донецка, мусорные баки превращаются в свалку, вывоз мусора уже не осуществляется более 10 дней.

«Донецк. Нижнекурганская, 15. 2-й подъезд.», — сообщает местный житель и публикует фото в социальной сети, передают news.dn.ua.

Подобная ситуация и в других городах оккупированного Донбасса.

Т.н. «власти» ссылаются на невозможность техники добраться до свалки и рекомендует местным жителям подождать улучшения погодных условий.