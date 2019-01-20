Якою творчою людиною і патріоткою України була жінка, що померла у черзі на КПВВ під Зайцевим

20.01.2019 15:47

У мережі розповіли про жінку, яка померла 16 січня на КПВВ між Майорськом і Зайцевим на непідконтрольній теритрриії.

З'ясувалося, що це була жителька Жданівки Людмила Кахідзе, яка має псевдонім Клубніка Андріївна, передає Depo.Донбас.

На сторінці Клубника Андреевна - Strawberry Andreevna є малюнки про життя в окупації і коротенькі історії.

В Жданівці у Людмили було все її життя: будинок, господарство, город, садок вишневий і навіть базар, де вона торгувала овочами-фруктами. Там весь час вона вела проукраїнську агітацію – розповідала, що тут і що вона про це думає.

"Я им говорю, вы должны моей Але, Вове и всем молодым, кто работает в Украине желать процветания! Они: почему? А я им: вы же за украинской пенсией ездите… Они: "Мы, же ее заробили!", а я им спокойно: "Заработать-то вы ее заработали, но ваша пенсия не на счету в банке Швейцарском лежит себе, с которого вам каждый месяц начисляют, а с тех, кто работает в Украине…" - казала вона односельцям.

Влітку 2014-го, у розпал бойових дій, вона носила фрукти в психлікарню.

– Вони там геть голодні були, – розповідає вона.

Тільки перестануть стріляти – вона швидко збере два відра яблук, помиє їх, бо в лікарні нема води, і "біжить".

– Якщо звідти шарахнуло і дим пішов – це означає, що можна йти, – згадує вона свої прикмети.

Віднесла яблука – несе сливи, а потім швидко ховається в підвал.

Колись давно вона працювала вихователькою, й один хлопчик, Толік, ніяк не міг запам'ятати її ім'я та називав весь час Клубнікою Андріївною.

Клубніка Андріївна вийшла з дому в Жданівці о 4.00. О 10:25 було зафіксовано її смерть.

За 5 годин вона навіть не доїхала до нуля. Жінка їхала на українську територію за своєю пенсією.

Її тіло зараз знаходиться у морзі в Горлівці, родичам, щоб забрати тіло і поховати на українській території, доведеться звертатися у Червоний Хрест.