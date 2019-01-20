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Медики Донецка поражены новым решением Пушилина: "Это катастрофа, дальше будет еще хуже"
В 2019 году не будут закупаться дезинфицирующие и моющие средства для больниц "ДНР", а также оплачиваться стирка белья. Это решение стало шоком для медиков Донецка и "ДНР", передает "Диалог.UA". Скрин соответствующего сообщения появился на странице блогера Тыковка в Twitter. Причина предстоящего кошмара, который повлечет решение "властей" "ДНР", проста. Россия еще больше затянула удавку на шее квазиреспублик, сократив финансовые вливания в оккупированный Донбасс.
И такая составляющая в "оброках" для пациентов, как моющие средства, наверняка станет значительно более весомой. Но можно быть на сто процентов уверенным, что даже это не поможет больницам поддерживать санитарное состояние на уровне, необходимом для медучреждений. Ведь для проведений полноценной дезинфекции больницам необходимы не только обычные бытовые моющие средства, имеющиеся в свободной продаже, но еще и специальные препараты, которые закупались централизованно у специализированных поставщиков. Это разного рода препараты, препятствующие образованию патогенной флоры, вредных для человека микроорганизмов. С помощью таких препаратов обрабатываются помещения, в которых должен соблюдаться режим стерильности. Например, операционные, перевязочные, а также манипуляционные кабинеты. Больницы, лишенные возможности получать специализированные дезсредства, автоматически превращаются в потенциально опасные места. Но оккупационную власть "ДНР" это, похоже, не волнует, если сокращена такая критически важная для медицины статья финансирования. Кстати, и чистяще-моющих средств, которые будут "жертвовать" пациенты, тоже явно не хватит для потребностей больницы. То есть, ситуация – катастрофическая и чреватая крайне неприятными последствиями. "Эпидемия все ближе…" – пишут в комментариях. Как стало известно, в большинстве донецких тубдиспансеров финансирования на вышеуказанные цели нет уже давно, просто руководство данных лечебных учреждений предпочитает этот факт не разглашать.
Теги: Донецк, Донбасс, катастрофа, ДНР, медики, Пушилин
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