Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На блокпосту боевиков «ДНР» в Еленовке пропала девушка

20.01.2019 14:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На блокпосту боевиков «ДНР» в Еленовке пропала девушка

На временно оккупированных территориях Донецкой области на блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов вблизи линии разграничения люди не только стоят в бесконечных очередях, но и исчезают.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области при пересечении блокпостов боевиков «ДНР» и российских оккупантов вынуждены выстаивать не только многочасовые очереди. Люди в очередях подвергаются прессингу со стороны боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Почти каждый день на блокпостах умирают и пропадают люди. Так, родственники разыскивают пропавшую 5 января 2019 года на блокпосту «ДНР» Еленовка Евтушенко Ирину Владимировну, следовавшую в направлении Мариуполя.

Вот какое объявление о розыске разместила в соцсетях сестра Евтушенко Ирины Владимировны:

«Пропала Евтушенко Ирина Владимировна её тел. ХХХХХХХХХХХ. Ехала через блок пост Еленовка 5.01.19 в сторону Мариуполя Тел.для связи СЕСТРЫ ХХХХХХХХХХХ».



Теги: Донбасс, Еленовка, блокпост, ДНР, боевики, соцсети, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх