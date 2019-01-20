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На блокпосту боевиков «ДНР» в Еленовке пропала девушка
На временно оккупированных территориях Донецкой области на блокпостах боевиков «ДНР» и российских оккупантов вблизи линии разграничения люди не только стоят в бесконечных очередях, но и исчезают.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области при пересечении блокпостов боевиков «ДНР» и российских оккупантов вынуждены выстаивать не только многочасовые очереди. Люди в очередях подвергаются прессингу со стороны боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Почти каждый день на блокпостах умирают и пропадают люди. Так, родственники разыскивают пропавшую 5 января 2019 года на блокпосту «ДНР» Еленовка Евтушенко Ирину Владимировну, следовавшую в направлении Мариуполя.
Вот какое объявление о розыске разместила в соцсетях сестра Евтушенко Ирины Владимировны:
«Пропала Евтушенко Ирина Владимировна её тел. ХХХХХХХХХХХ. Ехала через блок пост Еленовка 5.01.19 в сторону Мариуполя Тел.для связи СЕСТРЫ ХХХХХХХХХХХ».
Теги: Донбасс, Еленовка, блокпост, ДНР, боевики, соцсети, очереди
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