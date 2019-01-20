На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ

20.01.2019 19:12

Беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, осуществляя контрольный полет над временно неподконтрольными украинским властям районами Донецкой области потерял сигнал GPS.

Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 19 января, передает donpress.com.

«Утром 18 января, осуществляя полет вблизи н. п. Новгородское (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка) и н. п. Иловайск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно потерял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения», — говорится в документе.