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Архив - Донецкая область

На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ

20.01.2019 19:12
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На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, осуществляя контрольный полет над временно неподконтрольными украинским властям районами Донецкой области потерял сигнал GPS.

Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 19 января, передает donpress.com.

«Утром 18 января, осуществляя полет вблизи н. п. Новгородское (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка) и н. п. Иловайск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно потерял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения», — говорится в документе.



Теги: Донбасс, Донецкая область, GPS, ОБСЕ, беспилотник, дрон, НВФ
 
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