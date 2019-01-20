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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Украины: на «Майорское» нет очереди

20.01.2019 09:31
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Ситуация на КПВВ Украины: на «Майорское» нет очереди

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/30;
«Марьинка» — 50/60;
«Новотроицкое» — 30/40;
«Гнутово» — 10/15.

За прошедшие сутки через КПВВ последовало 32,2 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7450 человек и 878 транспортных средств;
«Марьинка» — 6957 человек и 1110 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6347 человек и 1226 транспортных средств;
«Гнутово» — 3165 человек и 1747 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8350 человек.

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, Майорск, КПВВ, очереди, ООС
 
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