Ситуация на КПВВ Украины: на «Майорское» нет очереди

20.01.2019 09:31

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/30;

«Марьинка» — 50/60;

«Новотроицкое» — 30/40;

«Гнутово» — 10/15.

За прошедшие сутки через КПВВ последовало 32,2 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7450 человек и 878 транспортных средств;

«Марьинка» — 6957 человек и 1110 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6347 человек и 1226 транспортных средств;

«Гнутово» — 3165 человек и 1747 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8350 человек.

Источник: donpress.com