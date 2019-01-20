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Сутки на Донбассе прошли без потерь
За минувшие сутки, 19 января, российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook
"19 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи поселка Широкино, а из гранатометов – в районе населенного пункта Пески. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь вблизи Мариьнки. Такое же оружие российские наемники применили у Лебединского и Павлополя. Минометы калибра 120 мм боевики применили вблизи населенного пункта Красногоровка, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе поселка Водяное.
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи хутора Вольный, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Станица Луганская
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 19 января, один оккупант был уничтожен и один ранен", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, Минск, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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