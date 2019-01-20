Тайны «премьер-министра ДНР» и след Януковича. Донбасс сегодня. ВИДЕО

20.01.2019 09:49

В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД рассказывают о следующем:

- Какими будут отношения Запада и Украины в 2019 году и где будет место России?

- Серые кардиналы непризнанной республики. Кого Кремль назначил управлять Донецком и откуда в этом след семьи Януковича

- Он был в плену «ДНР», а теперь служит в новой украинской церкви в Бахмуте.

Источник: novosti.dn.ua