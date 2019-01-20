- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта21:33
- Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых19:41
- На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ19:12
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"18:08
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата17:39
В Макеевке и Донецке рушатся дома. Ситуация критическая
Во временно оккупированной Макеевке, Донецке и других населенных пунктах разрушаются дома. Люди рискуют оказаться под завалами или быть серьезно травмированы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированных Макеевке и Донецке в последние дни идет серьезное разрушение не только торговых конструкций, как ранее В Макеевке на Красном рынке, но и жилых домов. Начало процессу разрушения домов положили обстрелы, вызывавшие если не разрушения зданий и сооружений из-за попаданий снарядов, то нарушение стабильности строительных конструкций за счет постоянных вибраций. Последней каплей стали обильные снегопады этой зимы.
Накануне в Макеевке в 5-этажном жилом доме на бульваре 8 сентября произошло обрушение крыши дома на площади 30 кв.м. и на площади ещё 50 кв. м. существует угроза обрушения.
Сегодня в дневное время во временно оккупированном Донецке женщина и ребенок чудом избежали травм, когда рядом с ними упал козырек подъезда.
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, дом, снегопад, обрушение, разрушения, обстрелы
- Обрушение дома в Донецкой области: на месте работают 62 спасателя
- Жителям рухнувшего в Макеевке дома компенсировать стоимость утерянного имущества не собираются
- Донецк разрушают гигантские сосульки
- Жителям рухнувшего в Макеевке дома обещают новые квартиры
- Жители макеевской многоэтажки боятся оказаться под завалами
- Жильцам рухнувшего в Макеевке дома обещают пять миллионов на квартиры
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта21:33
- Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых19:41
- На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ19:12
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"18:08
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата17:39
- В Мали террористы напали на базу ООН08:46
- Лариса Ницой предложила заменить попкорн на бахканци08:35
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- "Крыма нам мало..." - священник Московского патриархата призвал Россию захватить Киев, видео вызвало скандал08:18
- Украинцы предложили сделать льготные сигареты для пенсионеров08:00
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день11:40
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата
- На Донбассе уничтожена техника террористов РФ: ВСУ показали "супердрон", которого лишились боевики
- «Не стало «Ханта»: в соцсети публикуют фото погибшего члена НВФ из Иркутска