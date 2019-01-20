В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"

20.01.2019 18:08

Командир террористической группировки "Пятнашки", орудуюдующей на Донбассе, Ахра Авидзба пообещал направить во Францию своих боевиков на помощь "желтым жилетам".

О скандальном заявлении предводителя донецких террористов рассказал пропагандист РФ Семен Пегов на своем telegram-канале WarGonzo, передает "Диалог.UA".

Францию продолжает лихорадить из-за массовых протестов "желтых жилетов". Уступки властей их не усмирили, бунты с погромами продолжаются. Ранее в рядах активистов было замечено достаточно много поклонников "русского мира", в том числе, террористов "Л/ДНР". Это только укрепило мнение о "руке Москвы" в этих протестах. Европейские СМИ выяснили, что террористы Донбасса стали своеобразным "силовым блоком" демонстрантов.

В ответ на это в "Пятнашках" заявили о намерении отправить в Париже еще больше террористов. "Протестующие все больше и больше начинают любить наших бойцов. Чувствую, подкрепление к ним отправим", - заявил Авидзба. Естественно, серьезно относиться к его словам не стоит. Это обычное бахвальство предводителя террористов, вообразившего себя кем-то значимым. Да и РФ отправлять во Францию большое количество боевиков явно не рискнет. Это будет уже фактически военное вторжение, которого Москве европейцы не простят.