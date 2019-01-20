В зоне ООС 16 обстрелов за сутки, у НВФ один погибший

20.01.2019 10:12

За минувшие сутки НВФ 16 раз обстреляли украинские позиции и применили запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате обстрелов ни украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы по позициям украинских военнослужащих велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия вблизи н.п. Широкино, Пески, Марьинки, Лебединского, Павлополя, Красногоровки и Водяного.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Станица Луганская.

По данным украинской разведки один член НВФ уничтожен и один ранен.

С начала текущих суток НВФ обстреляли позиций наших войск из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток».