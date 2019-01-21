«Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным

21.01.2019 07:46

Некоторое время назад оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке заявили об открытии «пункта временного пребывания» вблизи блокпоста «ДНР», где люди могут «бесплатно» переночевать, если пересекли поздно блокпост, однако, на самом деле пребывание платное. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» заявили об открытии «бесплатного пункта временного пребывания» вблизи блокпоста «ДНР» под Горловкой. Однако, оказалось, что на самом деле, тем, кто поздно пересек блокпост и решил воспользоваться «пунктом», придется заплатить 100 рублей.

Вот как описывает печальный опыт посещения пункта пребывания, оказавшийся там макеечанин:

«Говорили что ночлежка бесплатная на вокзале в Никитовке а содрали сто рублей», жаловался мне макеевчанин, решивший заночевать после позднего пересечения бп по приезде в дыру».

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