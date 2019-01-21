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Архив - Донецкая область

Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»

21.01.2019 09:30
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Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»

Жители временно оккупированного Донецка обращают внимание на появившихся на улицах города боевиков «ДНР» и российских наемников с «чемоданами и в берцах». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на появившихся в городе боевиков «ДНР» и российских оккупантов одетых в гражданскю одежду, с чемоданами, но в берцах. Вот что пишут об этом дончане в соцсетях:

«Донецьк. Тихо. Оркоклонів повно. одягнуті по цивільноиу, але з валізами, у берцях».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, боевики
 
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