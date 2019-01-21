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«Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
В 2019 году для лечебных учреждений ОРДО не будут закупаться дезинфицирующие и моющие средства, а также оплачиваться стирка белья. Об этом сообщают в одном из сообществ в соцсети.
Такое решение стало шоком для медиков неподконтрольного Донецка и других городов ОРДО. Больницы, лишенные возможности получать специализированные дезсредства, станут потенциально опасными местами. Без должной дезинфекции останутся операционные, инфекционные и другие отделения. По мнению местных жителей, чистяще-моющих средств, которые и сейчас приносят пациенты, все равно не хватит для потребностей больниц. В комментариях к посту люди пишут: «эпидемия все ближе…» .
На данный момент в большинстве донецких тубдиспансеров финансирования на вышеуказанные цели нет, однако, руководство данных лечебных учреждений предпочитает этот факт не разглашать.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, эпидемия, медицина, ОРДЛО, ОРДО
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