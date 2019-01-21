Массовое отравлении в донецком аквапарке, жители в панике

21.01.2019 10:45

В неподконтрольном Украине Донецке 19 января в аквапарке отравились более 150 человек, среди которых много детей. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

В комментариях дончане сообщают, что многие отравились из-за некачественной обработки воды дезинфицирующими средствами и жалуются на сильный кашель, першение в горле, резь в глазах. Особенно сильно самочувствие ухудшилось у детей:

«У меня терпимо, а ребенок кашляет до рвоты. Вышли с аквапарка и началось. Першит в горле, нос „течет“»

«Были сегодня в аквапарке, как только вышли из него, сразу начался кашель, невыносимо пекли глаза, периодами даже открыть не могли, еле добрались домой. Были тремя семьями, двое детей, все с такими симтомами».

«У нас вся семья отравилась. 2 взрослых 4 детей. Жуткий кашель, першение, резь в глазах и пелена на глазах»

«Были вчера… ото огромная… опа… У меня и моих детей все тоже самое вышеперечисленное… отдохнули за дорого в хлоропарилке… теперь вычухиваемся»

«Еще с 2013 года не хожу туда, хлорка всегда была, плюс пол бетонный с грибком, стоит постоянно вода»

«Вот я не пойму, что так тяжело купить пусть не самые крутые дезинфекторы для воды, хотя бы среднего качества. Это что получается нас там травят за наши же деньги? И еще у меня такой вопрос, хоть к то то обратился в больницу с симптомами отравления хлором? Ведь это не такой уж и пустяк особенно дети, мне кажется что если 10, 15, 20 человек за пару дней обратиться к врачу с такими симптомами и указанием места где их приобрели, то врачи обязаны направить туда санэпидемстанцию, чтоб дали по голове и прикрыли к х. ам эту богодельню !»

По предварительным данным, отравления получили более 150 человек. В то же время, «власти» никак не комментируют произошедшее.

Источник: https://donpress.com