Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе

21.01.2019 08:31

В Мариуполе (Донецкая обл.) переселенцу, чтобы получить бесплатное социальное жилье, необходимо прежде всего проживать в городе, а также пройти несложную процедуру постановки на учет. Об этом рассказала директор Департамента по работе с активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда.

«Необходимо стать на учет в Мариуполе как ВПЛ, получить справку ВПЛ – это самое основное. Потом подается пакет документов, утвержденный решением сессии, через Центр предоставления административных услуг. В пакет документов входят: паспорт, ИНН, справка ВПЛ, справка об отсутствии в собственности жилья, расположенного на подконтрольной Украине территории», – сказала она.

«После этого комиссия рассматривает, есть ли основания, проверяет наличие жилья на неоккупированной территории Украины. Если нет такого жилья, и вы и члены вашей семьи стоите на учете в городе Мариуполе, у вас есть основания получить жилье», – отметила Штенда.

Она уточнила, что в Мариуполе утверждена программа критериев уязвимости переселенцев, которые претендуют на бесплатное жилье. «Каждому человеку и члену его семьи присваивается определенное количество баллов, в зависимости от того, какой состав семьи, есть ли несовершеннолетние дети, есть ли в собственности транспорт или недвижимость. Все баллы учитываются, и в зависимости от их количества – чем больше баллов, тем выше шансы ВПЛ получить жилье в Мариуполе», – рассказала представитель мэрии.

«Большое внимание уделяется и дается большее количество баллов, если у переселенцев есть ходатайство с предприятия о том, что они – высококвалифицированные специалисты, потому что Мариуполь очень нуждается в высококвалифицированных специалистах», – добавила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»