Обстановка на Донбассе накалена по всей линии фронта: армия РФ мощно бьет по бойцам ВСУ

21.01.2019 10:31

Штаб Операции Объединенных сил информирует, что из-за провокаций армии РФ на Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

За минувшие сутки, 20 января, российско-оккупационные войска 16 раз атаковали ООС в зоне боевых действий на востоке Украины, передает "Диалог.UA".

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики "ДНР" били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ПТРК, 82-мм минометов вблизи поселка Павлополь, Гнутово, Каменка, Пески, Водяное, Широкино, Красногоровка и Новомихайловка.

А также сепаратисты атаковали ВС Украины в районе хутора Вольный и поселка Крымское. В результате вражеских обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Известно, что подразделения Объединенных сил отвечали на провокации оккупантов РФ дежурными огневыми средствами. Согласно данным разведки, один боевик был уничтожен и двое получили ранения.



Источник: www.dialog.ua