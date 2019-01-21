Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году

21.01.2019 11:00

Ситуация на Донбассе за последние несколько лет не особенно изменилась. Советники министра по вопросам временно оккупированных территорий рассказали о том, что у Украины есть несколько сценариев по возвращению этих территорий.

Специалисты очень часто рассматривают вопрос Донбасса, в частности, его полноценного возврата на территорию Украины. В 2019 году люди, а также эксперты надеются на то, что он все-таки может вернуться в Украину, но по одному из определенных сценариев, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Радио Свобода".

В самом начале высказался по этому поводу Василий Яблонкий, занимающий пост советника министра по вопросам временно оккупированных территорий. Он рассматривает вариант возвращения Донбасса с помощью добровольной реинтеграции.

"После того как Украина вернет эти территории, будет долгий и болезненный процесс. Мы должны будем понять, насколько мы готовы простить друг друга", - сообщил Яблонский.

Тем не менее, другой советник высказался в пользу миротворческой миссии. Александр Левченко акцентировал внимание на том, что план по Донбассу уже назвали "хорватским сценарием", именно поэтому вполне возможно, что миротворцы помогут вернуть эти территории.

Однако есть вариант не самого приятного сценария – замороженного конфликта. Специалисты также рассматривают его как "молдавский сценарий".



Источник: www.dialog.ua